«Женщиной года» по версии Billboard стала Ариана Гранде

«Женщиной года» по версии журнала Billboard в 2018 году стала американская певица и актриса Ариана Гранде.

Вручение награды состоится на 13-й ежегодной церемонии Billboard Women in Music, которая пройдет в Нью-Йорке 6 декабря, сообщается на сайте журнала.



Billboard отмечает, что Гранде использует свое влияние для поддержки идей, в которые она верит. Певица выступает за ограничение продажи оружия, гендерное равенство, права ЛГБТ и движение против насилия в отношении чернокожего населения Black Lives Matter.



Ежегодная премия Billboard лучших исполнителей является одной из самых престижных наград в музыкальной индустрии США. В 2016 году премия Billboard «Женщина года» была присуждена Мадонне, а в 2017 году ее получила Селена Гомес.

