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Наставник «Автодора» Сергей Мокин: «Тяжело конкурировать с ЦСКА в нападении»

12:38, 05.11.2018
Наставник «Автодора» Сергей Мокин: «Тяжело конкурировать с ЦСКА в нападении»
Фото: www.avtodor.ru

Главный тренер саратовского «Автодора» Сергей Мокин после поражения в выездном матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ от ЦСКА (76:110) подвел итог:

«В первой половине нам еще удавалось бороться и набирать свои очки. Однако, как я и предполагал, тяжело конкурировать с ЦСКА в нападении. Когда соперники демонстрируют такой сумасшедший процент реализации трехочковых (56%), думать о победе крайне сложно. А когда забивает не один игрок, а практически все, то это трудно вдвойне. Но на сегодняшний день таково соотношение сил», — констатировал наставник саратовской команды.

СпортБаскетбол
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