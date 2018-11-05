Наставник «Автодора» Сергей Мокин: «Тяжело конкурировать с ЦСКА в нападении»

Главный тренер саратовского «Автодора» Сергей Мокин после поражения в выездном матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ от ЦСКА (76:110) подвел итог:



«В первой половине нам еще удавалось бороться и набирать свои очки. Однако, как я и предполагал, тяжело конкурировать с ЦСКА в нападении. Когда соперники демонстрируют такой сумасшедший процент реализации трехочковых (56%), думать о победе крайне сложно. А когда забивает не один игрок, а практически все, то это трудно вдвойне. Но на сегодняшний день таково соотношение сил», — констатировал наставник саратовской команды.