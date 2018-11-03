В армии Египта назвали причину крушения МиГ-29М

Истребитель МиГ-29М потерпел крушение в Египте из-за технической неисправности. Самолет разбился во время тренировочного полета.

Об этом сообщил в Facebook официальный представитель египетских вооруженных сил Тамер ар-Рифаи. По его словам, военный самолет потерпел крушение «в результате технической неисправности в элементах управления». Он добавил, что пилот разбившегося истребителя остался жив.

Ранее в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что располагают оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время технические специалисты ОАК отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия, добавили в пресс-службе.