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Twitter удалил около 10 тысяч аккаунтов за призывы бойкотировать выборы в США

10:32, 03.11.2018
Twitter удалил около 10 тысяч аккаунтов за призывы бойкотировать выборы в США
Фото: publicdomainpictures.net

Руководство социальной сети Twitter заблокировало более 10 тыс. учетных записей пользователей, рассылавших сообщения с призывом не голосовать на промежуточных выборах в США 6 ноября.

«Мы удалили ряд аккаунтов за попытки публиковать дезинформацию в автоматическом режиме. Это нарушает нашу политику», — приводит CNN слова представителя компании.

Отмечается, что сообщения публиковались от имени сторонников Демократической партии. При этом аккаунты были удалены в период с сентября по октябрь.

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