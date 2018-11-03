Twitter удалил около 10 тысяч аккаунтов за призывы бойкотировать выборы в США
Руководство социальной сети Twitter заблокировало более 10 тыс. учетных записей пользователей, рассылавших сообщения с призывом не голосовать на промежуточных выборах в США 6 ноября.
«Мы удалили ряд аккаунтов за попытки публиковать дезинформацию в автоматическом режиме. Это нарушает нашу политику», — приводит CNN слова представителя компании.
Отмечается, что сообщения публиковались от имени сторонников Демократической партии. При этом аккаунты были удалены в период с сентября по октябрь.ОбществоВластьТехнологии
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