Порошенко тайно вывез из России оборудование арестованной фабрики Roshen — СМИ

Корпорация Roshen, принадлежащая украинскому лидеру Петру Порошенко, тайно вывезла на Украину оборудование с кондитерской фабрики в Липецке.

Как сообщает телеканала «1+1», 17 и 25 января 2018 года с фабрики отправили два груза с оборудованием для производства и упаковки конфет и других кондитерских изделий. Техника поступила на адрес киевского офиса Roshen.

Отмечается, оборудование с фабрики вывозили и раньше. В частности, по информации авторов материала, 16 марта 2016 года с фабрики вывезли холодильники, теплообменники и насосы.



Напомним, суд в РФ арестовал имущество липецкой фабрики в рамках уголовного дела о хищении из бюджета России 180 млн рублей за счет незаконного возмещения НДС.

Ранее Nestle предлагала купить главный актив украинского президента за $1 млрд, однако Порошенко заявил, что компания Roshen стоит около $3 млрд.