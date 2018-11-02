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Порошенко тайно вывез из России оборудование арестованной фабрики Roshen — СМИ

21:52, 02.11.2018
Порошенко тайно вывез из России оборудование арестованной фабрики Roshen — СМИ
Фото: fr.wikipedia.org / Petar Milošević

Корпорация Roshen, принадлежащая украинскому лидеру Петру Порошенко, тайно вывезла на Украину оборудование с кондитерской фабрики в Липецке.

Как сообщает телеканала «1+1», 17 и 25 января 2018 года с фабрики отправили два груза с оборудованием для производства и упаковки конфет и других кондитерских изделий. Техника поступила на адрес киевского офиса Roshen.

Отмечается, оборудование с фабрики вывозили и раньше. В частности, по информации авторов материала, 16 марта 2016 года с фабрики вывезли холодильники, теплообменники и насосы.

Напомним, суд в РФ арестовал имущество липецкой фабрики в рамках уголовного дела о хищении из бюджета России 180 млн рублей за счет незаконного возмещения НДС.

Ранее Nestle предлагала купить главный актив украинского президента за $1 млрд, однако Порошенко заявил, что компания Roshen стоит около $3 млрд.

Общество
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