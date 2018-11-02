Власти Марий Эл запланировали бездефицитный бюджет на 2019-2021 годы

Правительство Марий Эл рассмотрело проект закона «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Бюджет республики планируется бездефицитным.

Так, республиканский бюджет по доходам и расходам на 2019 год сформирован в объеме 25,5 млрд рублей, на 2020 год — 23,7 млрд рублей, на 2021 год — 23,9 млрд рублей, сообщается на сайте правительства республики.

Расходная часть бюджета, «по-прежнему, сформирована с сохранением приоритета расходов на обеспечение социальных гарантий жителей республики», отмечается в сообщении. В целом 65% расходов будут занимать отрасли социальной сферы, следует из документа.