Форвард «Торпедо» Эндрю Кейлоф: «Был рад видеть, как шайба заходит в ворота»

Нападающий «Торпедо» Эндрю Кейлоф пресс-службе нижегородцев прокомментировал победный матч против «Северстали» (7:2), в котором форвард набрал три очка:

— Мы грамотно провели первый период, особенно первые несколько смен. Бывало, мы начинали слабо и включались в полную силу ближе к третьему периоду, а в этот раз начали игру на куда более высоком уровне. Все наши четыре звена сегодня сработали на отлично, активно работали с шайбой. Уж не знаю, что нас так настроило перед игрой — похоже, ребята серьезно сконцентрировались еще на разминке — но, надеюсь, мы продолжим так играть в каждом матче.

Не могу выделить какую-то одну из трех своих голевых передач, просто был рад видеть, как шайба заходит в ворота и осознавать, что я внес свой вклад в общий успех, — отметил форвард.