На трассе Пермь – Березники столкнулись четыре автомобиля

Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла вечером в четверг, 1 ноября, на трассе Пермь – Березники. Об инциденте рассказали очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, на дороге столкнулись две легковушки и две фуры. Одна из фур перегородила дорогу, в него врезался легковой автомобиль, другая машина опрокинулась на крышу в кювет. Пострадавших нет.

В региональном МЧС информацию об инциденте подтвердили. На место происшествия было отправлено четыре спасателя, сообщили в ведомстве.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД выясняются причины аварии, устанавливаются все детали ДТП.

Напомним, ранее на трассе Пермь — Екатеринбург насмерть разбился водитель «Яндекс.Такси».