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Происшествия

На трассе Пермь – Березники столкнулись четыре автомобиля

09:37, 02.11.2018
На трассе Пермь – Березники столкнулись четыре автомобиля
Фото: скриншот - vk.com

Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла вечером в четверг, 1 ноября, на трассе Пермь – Березники. Об инциденте рассказали очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, на дороге столкнулись две легковушки и две фуры. Одна из фур перегородила дорогу, в него врезался легковой автомобиль, другая машина опрокинулась на крышу в кювет. Пострадавших нет.

В региональном МЧС информацию об инциденте подтвердили. На место происшествия было отправлено четыре спасателя, сообщили в ведомстве.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД выясняются причины аварии, устанавливаются все детали ДТП.

Напомним, ранее на трассе Пермь — Екатеринбург насмерть разбился водитель «Яндекс.Такси».

Происшествия
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