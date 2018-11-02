Прошедший октябрь в Пермском крае стал самым теплым за последние шесть лет

Прошедший октябрь в Пермском крае стал самым теплым за последние шесть лет.

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ сообщили, что октябрь впервые с 2012 года был теплее климатической нормы – средняя температура воздуха составила +3,9°. По территории края средний показатель — от +1,3° и до +5,2°.

Главной особенностью октября стало большое количество осадков на севере края, где выпало две месячные нормы дождей и снега. На юге края количество осадков было в пределах нормы.

Также специалисты отметили, что снежный покров в регионе в октябре устанавливался неоднократно, но после чего сходил. Сильные снегопады прошли в ночь на 16 октября.

Напомним, ранее из-за обильных осадков в Уфе коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы.