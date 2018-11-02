Регионам выдали рекомендации по увеличению доходов

Министерство финансов России опубликовал рекомендации органам власти и местного самоуправления субъектов по увеличению доходов бюджетов.

Рекомендации разрабатывались на примере десяти пилотных регионов — Дагестане, Мордовии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Московской, Белгородской, Саратовской, Свердловской, Ярославской, Курганской областях.

Так, Минфин предлагает регионам активизировать работу по легализации трудовой деятельности мигрантов, чаще проводить рейды и активизировать работу по выявлению случаев сдачи в аренду жилья без заключения договора аренды и уплаты налога.

Также рекомендуетсяповысить ставки транспортного налога и развивать системы платных парковок и платных автодорог.

Ранее сообщалось, что решение о дальнейшей компенсации регионам выпадающих доходов после отмены налога на движимое имущество будет приниматься Минфином в 2019 году.