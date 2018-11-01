Зоран Лукич: «Мы попытались перестроиться, но не получилось»

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» уступил в гостях в матче Лиги Чемпионов ФИБА турецкому «Банвиту» 60:78.



«Обескровленный «Нижний Новгород» не выдержал напора турок на их домашней площадке. В составе по-прежнему девять россиян и один легионер Кристофер Черапович, который пока находится не в оптимальных кондициях», — сообщает пресс-служба нижегородцев.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал исход поединка:



— Первую половину матча мы провели более или менее неплохо, но по прошествии 18 минут начали терять преимущество, а вместе с ним и контроль над игрой. Во многом это произошло потому, что «Банвит» очень умело воспользовался нашими проблемами в ротации. Мы попытались перестроиться, исходя из наших возможностей, но не получилось. И уже во второй половине вся организация пошла прахом.

Да, все хорошо понимают, каким составом мы сейчас вынуждены бороться, но с другой стороны, это никак не оправдывает некоторых игроков, которые в этой ситуации не пользуются предоставленным шансом. Я как тренер уже делаю некоторые выводы. Надеюсь, что с возвращением наших травмированных, нам станет попроще. Но произойдет это не скоро, поэтому постараемся насколько возможно скорректировать нашу игру к следующему сопернику «Зелене Гуре».

Единственным положительным моментом в этом матче стало то, что мы дали возможность Кристоферу Чераповичу почувствовать себя на площадке. Он пока далек от оптимальных кондиций, но это нормально, учитывая сколько времени он пропустил из-за травмы, — сказал наставник.