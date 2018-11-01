Владимир Федотов: «Не хватает хладнокровия при завершении»

ФК «Оренбург» прошел в четвертьфинал Кубка России по футболу благодаря реализованному пенальти от Сутормина в ворота ФК «Тюмень» — 1:0. В концовке игры арбитр не назначил пенальти в ворота хозяев.

Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал исход поединка:



— Достаточно хорошая, содержательная игра. Опять хочется сетовать на то, что нереализация моментов приводит к таким нервным концовкам. С каждой секундой ближе к окончанию матча нарастает напряжение при скользком счете. Надо доводить до ума, не хватает хладнокровия при завершении, — сказал тренер.

Главный тренер «Тюмени» Горан Алексич сказал о возможном шансе прохода в следующий этап:



— В компенсированное время Данил Карпов мог забивать, но судья отказался ставить пенальти. Трудно говорить об этом эпизоде. Мы проиграли борьбу за Кубок России — 0:1. Нас вскоре ждет ответственный матч первенства России против «Нижнего Новгорода», — отмечает Алексич.

