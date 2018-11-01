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Россия, Индия и Иран создадут альтернативу Суэцкому каналу

06:58, 01.11.2018
Россия, Индия и Иран создадут альтернативу Суэцкому каналу
Фото: pxhere.com

Россия, Индия и Иран в ноябре обсудят запуск международного транспортного коридора «Север-Юг», который должен стать более дешевой и короткой альтернативой Суэцкому каналу.

По информации иранского телеканала Press TV, проект включает железную дорогу и водный транспорт. Его протяженность составит 7,2 тысячи километров.

Товары будут направляться из Индии в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, затем — в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, оттуда через море в Астрахань, а после по железной дороге будут поставляться в Европу.

Предполагается, что новый транспортный коридор сократит время и стоимость перевозки грузов на 30—40%. Потенциальный объем грузоперевозок оценивается в 20—30 млн тонн в год.

Ранее сообщалось, что российская часть транспортного коридора Европа — Западный Китай обойдется в 1 трлн рублей.

ОбществоИнфраструктура
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