Россия, Индия и Иран создадут альтернативу Суэцкому каналу

Россия, Индия и Иран в ноябре обсудят запуск международного транспортного коридора «Север-Юг», который должен стать более дешевой и короткой альтернативой Суэцкому каналу.



По информации иранского телеканала Press TV, проект включает железную дорогу и водный транспорт. Его протяженность составит 7,2 тысячи километров.

Товары будут направляться из Индии в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, затем — в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, оттуда через море в Астрахань, а после по железной дороге будут поставляться в Европу.



Предполагается, что новый транспортный коридор сократит время и стоимость перевозки грузов на 30—40%. Потенциальный объем грузоперевозок оценивается в 20—30 млн тонн в год.



Ранее сообщалось, что российская часть транспортного коридора Европа — Западный Китай обойдется в 1 трлн рублей.