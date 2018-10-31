В Саратове признанная иноагентом организация диабетиков объявила о ликвидации

Президент организации Лариса Сайгина заявила о ликвидации Саратовской общественной организации больных сахарным диабетом. Ранее ее признали иностранным агентом.



Процесс ликвидации начнется 23 ноября и может занять полгода.

«Со своей стороны будем стараться провести это максимально быстро», — цитируют Сайгину «Свободные новости».

Заявление прозвучало на заседании суда, который рассматривал вопрос о постановке организации на учет в качестве «иностранного агента». В итоге организация должна встать на учет, несмотря на заявление о ликвидации.

Напомним, суд в Саратове признал организацию иностранным агентом в мае 2018 года. Причиной для проверки стало заявление студента местного медуниверситета Никиты Смирнова. Было установлено, что организация имеет признаки политической деятельности и существует за счет иностранных фармацевтических компаний.

Ранее суд оштрафовал экс-главу организации Екатерину Рогаткину из-за нарушения законодательства об организациях, выполняющих функции иностранного агента.