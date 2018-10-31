«Авангард» не будет проводить матчи на открытом воздухе в Омске

Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский сообщил о невозможности проведения матчей на открытом воздухе в Омске в этом сезоне.

«На протяжении двух последних месяцев мы искали возможность провести матчи «Зимней классики» в Омске в этом сезоне, однако два наших потенциальных соперника из трех отказались участвовать в этом событии. Кроме того, ни одна из площадок в Омске, которые клуб рассматривал как возможные для проведения игр, не соответствует по инфраструктуре минимальным требованиям КХЛ. Привести их в соответствие с требованиями стоит очень больших затрат и займет большое количество времени, необходимо, по сути, строить все с нуля. С учетом всего этого и грядущих затрат на «Арену-Омск» мы посчитали нецелесообразным проводить всего один матч «Зимней классики» в Омске», — заявил Сушинский.

Ранее в октябре Сушинский говорил, что клуб договорился с лигой об организации трех матчей на открытом воздухе в Омске.



Напомним, «Авангард» проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе в связи с аварийным состоянием «Арены-Омск».