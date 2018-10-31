СМИ сообщили о планах «Яндекса» закрепить контроль над компанией за топ-менеджерами

«Яндекс» изучает возможность закрепления за руководством контроля над компанией.

Предполагается, что 60% голосующих прав отдадут специальному фонду, который будет контролировать основатель «Яндекса» Аркадий Волож и 10-12 топ-менеджеров с российским гражданством. В случае его отхода от дел акции окажутся в распоряжении самого фонда.



Для реорганизации управления в компании выпустят новый класс акций Б-1, которые дают лишь права голоса, но лишены экономических прав. Весь экономический интерес перенесут на владельцев акций класса А, которым также будет принадлежать 40% голосов, передает «Коммерсант».



Осуществление этих мер потребует поддержки владельцев более 75% акций класса А, а также Сбербанка, которому принадлежит «золотая акция» интернет-компании.

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует выкупить до 30% акций «Яндекса», а также получить право вето по ключевым вопросам.