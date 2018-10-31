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СМИ сообщили о планах «Яндекса» закрепить контроль над компанией за топ-менеджерами

06:45, 31.10.2018
СМИ сообщили о планах «Яндекса» закрепить контроль над компанией за топ-менеджерами
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

«Яндекс» изучает возможность закрепления за руководством контроля над компанией.

Предполагается, что 60% голосующих прав отдадут специальному фонду, который будет контролировать основатель «Яндекса» Аркадий Волож и 10-12 топ-менеджеров с российским гражданством. В случае его отхода от дел акции окажутся в распоряжении самого фонда.

Для реорганизации управления в компании выпустят новый класс акций Б-1, которые дают лишь права голоса, но лишены экономических прав. Весь экономический интерес перенесут на владельцев акций класса А, которым также будет принадлежать 40% голосов, передает «Коммерсант».

Осуществление этих мер потребует поддержки владельцев более 75% акций класса А, а также Сбербанка, которому принадлежит «золотая акция» интернет-компании.

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует выкупить до 30% акций «Яндекса», а также получить право вето по ключевым вопросам.

Бизнес
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