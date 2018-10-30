В ХМАО загорелась нефтебаза, пострадали три человека

На нефтебазе в ХМАО начался пожар, в результате которого пострадали три человека.



«Предварительно: горят четыре резервуара, два из которых пустые. Разлив нефтепродуктов составляет порядка 1 тыс. кубических метров. По предварительным данным, пострадали три человека», — передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

В МЧС подтвердили информацию о возгорании.

Ранее сообщалось, что в Самаре в ночь на 17 октября произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.