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В ХМАО загорелась нефтебаза, пострадали три человека

14:41, 30.10.2018
В ХМАО загорелась нефтебаза, пострадали три человека
Фото: pixabay.com

На нефтебазе в ХМАО начался пожар, в результате которого пострадали три человека.

«Предварительно: горят четыре резервуара, два из которых пустые. Разлив нефтепродуктов составляет порядка 1 тыс. кубических метров. По предварительным данным, пострадали три человека», — передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

В МЧС подтвердили информацию о возгорании.

Ранее сообщалось, что в Самаре в ночь на 17 октября произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Происшествия
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