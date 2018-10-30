Трамп поручил подготовить доклад о «нарушении» Россией ДРСМД

Президент США Дональд Трамп поручил подготовить доклад по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для конгресса США.



В документе также будет идти речь о возможных ответах на якобы нарушение РФ данного договора.



Подготовить доклад Трамп поручил госсекретарю США во взаимодействии с главами Министерства финансов, торговли, Пентагона и директором национальной разведки, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ Белого дома.

Отмечается, что доклад конгрессу необходим «в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год».

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из ДРСМД на прошлой неделе. Президент России Владимир Путин пообещал «быстро» и «эффективно» ответить на действия США. В МИД РФ заявили, что Россия намерена защищать свою страны и интересы, в отличие от США, которые готовят войну.