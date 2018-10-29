Марат Мустафин: «Наша задача — закрепиться в ФНЛ»

ФК «Мордовия» закончила первый круг первенства ФНЛ поражением от «Балтики» в Калининграде — 0:1. Команда закончила этот отрезок на 9-м месте. Главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин подвел некоторые итоги:

— Первые 20 минут допускали слишком много брака в простых ситуациях. Не получался контроль мяча, но и «Балтике» нужно отдать должное — высоко нас встречали. Пропустили со стандарта обидный гол. Хозяева оберегали счет во втором тайме. Мы создали пару своих моментов, но не смогли забить. У нас стоит задача закрепиться в ФНЛ, задачи попасть в Премьер-лигу нет, — сказал наставник.