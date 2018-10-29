Суд арестовал водителя грузовика, под которым обрушился мост в Приморье

Михайловский районный суд Владивостока арестовал на два месяца водителя фуры, под которой рухнул мост у села Осиновка в Приморье.



По предварительным данным, причиной обрушения стало превышение максимально допустимого веса грузовика в полтора раза. При этом водитель, по версии следствия, проигнорировал указание дорожного знака 3.11 (ограничение массы), который был установлен перед въездом на мост, передает «РИА Новости».



Напомним, что инцидент произошел 26 октября. Сам водитель фуры не пострадал, однако при обрушении моста прицеп грузовика откатился назад и придавил легковую Mazda Demio. В результате погибли 25-летняя жительница города Арсеньев, а также трехлетняя девочка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

