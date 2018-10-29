Глава Совета Европы предложил России пересмотреть законы о СМИ после штрафа The New Times

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предложил России изменить законодательство о СМИ — иностранных агентах. Так он отреагировал на штраф в 22 млн рублей изданию The New Times и его главному редактору Евгении Альбац.

«Законодательное обоснование этого штрафа, связанное с так называемым законодательством иностранных агентов, которое Совет Европы критиковал в предыдущих случаях в прошлом, должно быть пересмотрено российскими властями», — заявил Ягланд, отметив, что «Совет Европы готов помочь России в этом отношении».

Он считает, что решение суда угрожает существованию The New Times, а также нарушает принципы демократии и свободы СМИ, пишет «РИА Новости».

В октябре суд в Москве оштрафовал The New Times и Альбац на 22,5 млн рублей за несвоевременное предоставление сведений об иностранных источниках финансирования в Роскомнадзор.

Позже в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвали отменить это решение.