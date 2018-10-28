Сергей Мокин: «Результат приносит полная самоотдача»

Главный тренер БК «Автодор» Сергей Мокин подвел итог выездному победному матчу регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ над «Калевом» (113:102):



— Нам противостояла хорошо организованная команда. Сегодня удалось реализовать практически все свои двухочковые и трехочковые броски. К Альмейде после его удачных игр против «Нижнего Новгорода» и ЦСКА все команды готовятся особенным образом. Однако «Калев» силен не только форвардом из Кабо-Верде. Под кольцом у хозяев есть два мощных центровых, есть созидатель Миркович. Мы продолжаем играть в свою игру, следовать своим принципам как в защите, так и в нападении. Сейчас у нас что-то начало более-менее получаться. Результат приносит полная самоотдача со стороны всех без исключения игроков, за что им большое спасибо, — сказал наставник.