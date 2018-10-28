Единственный сирийский остров приготовился принимать иностранных туристов

Единственный в Сирии остров Арвад в Средиземном море готов принимать иностранных туристов. Местные власти провели на острове генеральную уборки и надеются на приезд иностранных туристов, в частности, из Ливана и Кипра.



«В Сирии много исторических мест. Арвад, безусловно, дополняет этот список и заслуживает особого внимания туристов», — приводит «РИА Новости» слова туриста Бахжета Саннуна.

Отмечается, что в настоящее время на острове проживают около пяти тыс. человек, которые зарабатывают в основном рыбным промыслом и строительством лодок.



Напомним, накануне в Стамбуле прошел первый в истории четырехсторонний саммит с участием президентов Турции, России и Франции и канцлера Германии, посвященный сирийскому урегулированию. Страны подтвердили приверженность суверенитету Сирии.