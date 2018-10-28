Новости общества

09:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Единственный сирийский остров приготовился принимать иностранных туристов

08:29, 28.10.2018
Единственный сирийский остров приготовился принимать иностранных туристов
Фото: pixabay.com

Единственный в Сирии остров Арвад в Средиземном море готов принимать иностранных туристов. Местные власти провели на острове генеральную уборки и надеются на приезд иностранных туристов, в частности, из Ливана и Кипра.

«В Сирии много исторических мест. Арвад, безусловно, дополняет этот список и заслуживает особого внимания туристов», — приводит «РИА Новости» слова туриста Бахжета Саннуна.

Отмечается, что в настоящее время на острове проживают около пяти тыс. человек, которые зарабатывают в основном рыбным промыслом и строительством лодок.

Напомним, накануне в Стамбуле прошел первый в истории четырехсторонний саммит с участием президентов Турции, России и Франции и канцлера Германии, посвященный сирийскому урегулированию. Страны подтвердили приверженность суверенитету Сирии.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты