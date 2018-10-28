Трамп рассказал о «желании» России получить от США экономическую помощь

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет получить экономическую помощь от США.



«Не забывайте. Россия хочет от нас помощи в экономике. У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу — 11,7 триллионов долларов. Россия хочет нашего участия», — приводит «РИА Новости» слова Трампа.

Он также положительно отозвался о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки и отметил, что если бы он провел боксерский поединок с Путиным, его действия сочли бы слишком жесткими.

Ранее Трамп предположил, что его победа на выборах в 2016 году стала «худшим, что могло случиться с Россией».