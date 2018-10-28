Кадыров выступил против идеи об объединении Чечни и Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал вопрос объединения Чечни и Ингушетии и назвал его неактуальным для федерального центра. Сам Кадыров выступил против такого решения.



«Для России и федерального центра этот вопрос неактуален, вопрос укрупнения регионов вообще не стоит в повестке. Я сам против объединения с Ингушетией и первым напишу заявление, если такое произойдет», — цитирует «РИА Новости» Кадырова.

По его словам, в Чечне еще остаются нерешенными множество вопросов и проблем и в этой ситуации проблемы соседнего региона почти с 500-тысячным населением никому не нужны.

Слухи о возможности объединения двух регионов появились после подписания соглашения о разграничении линии административной границы между Чечней и Ингушетией.

Напомним, парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границы с Чечней, подписанное главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. На фоне принятого решения в Магасе в Ингушетии прошли митинги против изменения территориальных границ.