Аналитик заявил о сохранении «парадоксального» роста экономики России при текущих ценах на нефть

Независимый экономический эксперт, автор проекта All economics Антон Шабанов заявил, что положительная динамика показателей экономического развития России продолжится до тех пор, пока будет сохраняться текущая ситуация на нефтяном рынке.



Шабанов имеет ввиду высокую цену на нефть, а также то, что покупателей интересует именно российская нефть и то, что она добывается в достаточных объемах. В настоящее время, нет никаких намеков на то, что цены на нефть могут в ближайшее время упасть, передает «Экономика сегодня».



Ранее немецкая газета Die Welt сообщила о «парадоксальном» росте российской экономики. Главными причинами «сенсационных» прибылей российских компаний и бюджета аналитики назвали рост цен на нефть и изменение динамики рубля.