В Тамбове сыграют сборные ФНЛ и итальянской серии В

28 ноября в Тамбове на стадионе «Спартак» пройдет традиционный матч игроков молодежной сборной российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и итальянской серии В, сообщает официальный сайт ФНЛ.



«В пользу Тамбова в качестве места проведения сложилось несколько факторов. Команда уверенно лидирует в первенстве ФНЛ, и в городе высок интерес к футболу. Тамбовский стадион прошел реконструкцию и теперь может принимать матчи, в том числе и поздней осенью. Наконец, итальянцы традиционно предпочитают добираться до места проведения встречи одним перелетом, а географическое положение Тамбова (400 км от Москвы) позволяет это сделать», — цитирует президента ФНЛ Игоря Ефремова пресс-служба лиги.