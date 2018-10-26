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В Тамбове сыграют сборные ФНЛ и итальянской серии В

18:37, 26.10.2018
В Тамбове сыграют сборные ФНЛ и итальянской серии В
Фото: 1fnl.ru

28 ноября в Тамбове на стадионе «Спартак» пройдет традиционный матч игроков молодежной сборной российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и итальянской серии В, сообщает официальный сайт ФНЛ.

«В пользу Тамбова в качестве места проведения сложилось несколько факторов. Команда уверенно лидирует в первенстве ФНЛ, и в городе высок интерес к футболу. Тамбовский стадион прошел реконструкцию и теперь может принимать матчи, в том числе и поздней осенью. Наконец, итальянцы традиционно предпочитают добираться до места проведения встречи одним перелетом, а географическое положение Тамбова (400 км от Москвы) позволяет это сделать», — цитирует президента ФНЛ Игоря Ефремова пресс-служба лиги.

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