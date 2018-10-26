Анатолий Емелин: «Два периода «Дизель» играл очень хорошо»

Тольяттинская «Лада» уверенно обыграла «Дизель» (Пенза) в очередном матче Высшей хоккейной лиги — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

Главный тренер «Лады» Анатолий Емелин подвел итог игры своих подопечных в этом матче:

— Немного не соглашусь с коллегой в том, что игра сложилась без вариантов. Два периода «Дизель» играл очень хорошо, создавал нам много проблем. Мы немного неправильно играли в обороне. В концовке первого периода нам повезло — забили две шайбы, а дальше сыграли уже по счету. Всех ребят и наших болельщиков — с победой, — сказал наставник.

