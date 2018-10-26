В День народного единства в Перми будет запрещена продажа алкоголя

Власти Перми запретили продажу алкоголя в День народного единства 4 ноября.

В соответствии с постановлением правительства Пермского края в этот день будет запрещена реализация алкогольной продукции на территории города, сообщили в мэрии.

Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкоголя влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тыс. рублей, на юридических лиц — от 30 до 40 тыс. рублей.

Напомним, ранее Пермь вошла в тройку самых пьющих городов России.