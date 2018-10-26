Рейтинг России не понизится из-за санкций США — Moody's

Возможное ужесточение санкций США в отношении России не приведет к понижению ее суверенного рейтинга.

Если будут введены более жесткие санкции против России, то в агентстве, вероятно, «возьмут паузу, чтобы посмотреть фактическое влияние на кредитный профиль страны, прежде чем повышать рейтинг до инвестиционного уровня», передает «РИА Новости» со ссылкой на старшего вице-президента Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу.

«Тем не менее такое развитие событий (ужесточение санкций), как ожидается, не приведет к понижению рейтинга, однако прогноз может быть пересмотрен с позитивного на стабильный», — добавила Линдоу.

Она также отметила, что хорошие финансовые показатели, продемонстрированные российскими компаниями, помогут вернуть в страну капитал иностранных инвесторов.



Ранее в агентстве заявили, что российские банки имеют самый слабый кредитный портфель, самую низкую средневзвешенную базовую оценку кредитоспособности (BCA) и самое низкое качество активов среди стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР).