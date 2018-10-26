Россиянину грозит пожизненный срок в США за кибермошенничество – СМИ

Россиянину Станиславу Лисову грозит пожизненное заключение в США. Его обвиняют в кибермошенничестве на 855 тыс. долларов.

«Станиславу может быть вынесен приговор, который превысит ожидаемую продолжительность его жизни в тюрьме. То есть, речь идет фактически о пожизненном сроке. Хотя в большинстве случаев за подобные преступления не дают выше 25 лет тюрьмы. Но и это, сами понимаете, много», — передают «Известия» со ссылкой на его адвоката Аркадия Буха.

Он отметил, что сейчас Лисов ждет предложение от прокуратуры, когда в случае признания, россиянин сможет получить относительно низкий срок.

Отмечается, что «в министерстве юстиции США оперативно не предоставили комментарий по делу Станислава Лисова».

Напомним, Лисова задержали в январе 2017 года в Барселоне. Судебное заседание состоялось 20 июля в Мадриде, на нем россиянин своей вины не признал. 31 июля 4-я секция Национальной судебной палаты Испании приняла решение выдать Лисова США.