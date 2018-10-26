ФНС оценила затраты на переход на российское ПО в 3,3 млрд рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) оценила затраты на переход на отечественное программное обеспечение в 3,3 млрд рублей в ближайшие 4 года.



Речь идет о доработке автоматизированной информационной системы (АИС) «Налог-3». Сейчас она плохо совместима с российским софтом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет службы по итогам тестирования отечественного софта.

Отмечается, что в январе—марте прошлого года ФНС тестировала «Налог-3» с операционной системой «Альт Линукс» компании «Базальт СПО» и офисным ПО «МойОфис» компании «Новые облачные технологии» (НОТ). В компаниях подтвердили участие в тестировании.

Специалисты «Базальт СПО» определили, какие прикладные системы успешно совместимы, а для каких требуется доработка. В «МойОфис» заявили, что для переработки АИС «Налог-3» потребуются «существенные затраты».

Ранее президент России Владимир Путин призвал использовать отечественное программное обеспечение при разработке транспортных проектов.

Напомним, что в марте 2017 года Медведев подписал документ с требованиями к отечественному софту для госорганов, в том числе и о запрете иностранного ПО, но уже в декабре одобрил частичное снятие запрета на иностранное ПО.

