Европарламент одобрил запрет одноразовых изделий из пластика
Европейский парламент проголосовал за полный запрет использования товаров из одноразового пластика.
К 2021 году будет полностью запрещено производство и использование пластиковых трубочек, одноразовых тарелок и столовых приборов, а также всех предметов из одноразового пластика, у которых есть альтернатива, говорится в принятой директиве.
Кроме того, к 2025 году 90% пластиковых бутылок должно идти в переработку. Такие меры призваны сократить уровень загрязнения морей и океанов.
Теперь одобренная инициатива будет обсуждаться на уровне государств — членов ЕС. В случае их положительного решения она станет законом.
Напомним, что о планах Еврокомиссии запретить некоторые одноразовые продукты из пластика стало известно в конце мая этого года.ОбществоВласть
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