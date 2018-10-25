Европарламент одобрил запрет одноразовых изделий из пластика

Европейский парламент проголосовал за полный запрет использования товаров из одноразового пластика.

К 2021 году будет полностью запрещено производство и использование пластиковых трубочек, одноразовых тарелок и столовых приборов, а также всех предметов из одноразового пластика, у которых есть альтернатива, говорится в принятой директиве.

Кроме того, к 2025 году 90% пластиковых бутылок должно идти в переработку. Такие меры призваны сократить уровень загрязнения морей и океанов.

Теперь одобренная инициатива будет обсуждаться на уровне государств — членов ЕС. В случае их положительного решения она станет законом.

Напомним, что о планах Еврокомиссии запретить некоторые одноразовые продукты из пластика стало известно в конце мая этого года.