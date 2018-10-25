Итоги дня: 80 тонн протухшей курятины, наводнение в Краснодарском крае и эксперимент для самозанятых

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 октября.

В Татарстане на Зеленодольском мясоперерабатывающем комбинате «Даль-Кама» обнаружили 80 тонн протухшей курятины. Производство простаивает в долгах, с июля на предприятии нет электричества. Причиной запущенности предприятия стало уголовное дело о мошенничестве. Директор комбината находится под домашним арестом, собственник — в прошлом известный челнинский миллиардер Гоча Кварацхелия — сбежал в Грузию. Подробно о ситуации — в материале «Реального времени».

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности потребовал от Росгвардии представить предложения по изменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия. До этого мероприятия в МВД предложили оснастить все огнестрельное оружие в РФ специальными датчиками слежения, чтобы эффективнее бороться с ЧП наподобие инцидента в колледже Керчи.

С четверга на территории Краснодарского края ввели режим ЧС, где из-за сильных дождей оказались подтоплены населенные пункты, разрушены дороги и затруднено железнодорожное сообщение. Известно, что уже погибли два человека, число пострадавших уточняется.

Сегодня на совещании в кабмине президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на рост убытков бизнеса в республике. По его словам, за 9 месяцев 2018 года убытков бизнеса в Татарстане на 25 млрд рублей больше, чем в год крушения «Татфондбанка». Также глава РТ выступил в защиту самозанятых граждан и пообещал «дать по башке» за переход предприятий на «серые» схемы. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Продолжая тему самозанятых: Госдума приняла в первом чтении пакет из трех законопроектов о проведении в Татарстане, а также Москве, Московской, Калужской областях эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. Он пройдет в 2019—2028 годах.