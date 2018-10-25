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Европарламент принял резолюцию по Азовскому морю

16:49, 25.10.2018
Европарламент принял резолюцию по Азовскому морю
Фото: pixabay.com

Европарламент принял резолюцию по Азовскому морю.

В документе, в частности, содержится «настоятельный призыв к высокому представителю по внешней политике вместе со странами — членами ЕС в Совете дать понять, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще больше обострится», пишет «РИА Новости».

Также предлагается предусмотреть возможность создания поста спецпосланника по Крыму и Донбассу.

Ранее Госдепартамент США призвал Россию прекратить «преследование» международного судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

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