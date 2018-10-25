Минтранс предложил ввести плавающие тарифы в общественном транспорте — СМИ

Министерство транспорта России предлагает использовать динамические тарифы в общественном транспорте.



Предложение об «использовании динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков» ведомство направит в правительство в качестве меры по развитию городского транспорта, пишут «Известия» со ссылкой на Минтранс.

Введение динамического ценообразования позволило бы снижать тарифы в дневные часы, когда пассажиропоток падает, и, наоборот, повышать их в часы пик, отмечает газета.

В случае одобрения инициативы региональные и муниципальные власти займутся ее реализацией в 2019 — 2025 годах.

Ранее сообщалось, что перевозчики Казани вынуждены просить поднять стоимость проезда до 32 рублей. Представители автопредприятий представили в исполком расчеты с обоснованием новых тарифов, однако не получили ни одобрения, ни отказа. А времени на раздумья нет, предупреждают они: самое большее через три месяца в столице РТ перестанут ходить автобусы. Подробно — в материале «Реального времени».