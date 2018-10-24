В Татарстане фигурант дела о двух убийствах пытался отрезать мужское достоинство

ЧП в автозаке сотрудники зафиксировали вчера при перевозке арестантов из чистопольского СИЗО в изолятор Мамадыша. 58-летний обвиняемый в двух убийствах совершил членовредительство, по данным источника «Реального времени», он с помощью лезвия нанес себе рану на шее и пытался избавиться от первичных половых признаков. Тревогу подняли другие арестованные, пострадавший госпитализирован, сообщили источники «Реального времени».

В УФСИН по РТ на вопрос «Реального времени» заявили — информацией о происшествии не располагают, предположив, что перевозку данных арестантов осуществляли сотрудники полиции.

В Следкоме начали доследственную проверку по факту случившегося.

По данным следствия, виновник ЧП попал за решетку по обвинению в убийствах двух женщин, а также покушении на жизнь еще одной и уже признал вину в этих преступлениях.