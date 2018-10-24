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Самарского школьника оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции

15:41, 24.10.2018
Самарского школьника оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции
Фото: pixabay.com

Десятиклассник Егор Бесчастнов из Самары оштрафован за участие в несанкционированной акции 9 сентября.

Административное наказание в размере 10 тысяч рублей было вынесено районной комиссией по делам несовершеннолетних по статье «нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия».

Активист уточнил, что, по мнению комиссии, он не подчинился полицейским, которые требовали от самарцев прекратить акцию и разойтись, передает «Интерфакс».

Напомним, Егор Бесчастнов участвовал в несогласованном протестном шествии, организованном сторонниками оппозиционера Алексея Навального в центре Самары. Акция прошла без задержаний.

Общество
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