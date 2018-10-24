Самарского школьника оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции

Десятиклассник Егор Бесчастнов из Самары оштрафован за участие в несанкционированной акции 9 сентября.

Административное наказание в размере 10 тысяч рублей было вынесено районной комиссией по делам несовершеннолетних по статье «нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия».

Активист уточнил, что, по мнению комиссии, он не подчинился полицейским, которые требовали от самарцев прекратить акцию и разойтись, передает «Интерфакс».

Напомним, Егор Бесчастнов участвовал в несогласованном протестном шествии, организованном сторонниками оппозиционера Алексея Навального в центре Самары. Акция прошла без задержаний.