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Источник: новым главным тренером «Спартака» будет Кононов

14:03, 24.10.2018
Источник: новым главным тренером «Спартака» будет Кононов
Фото: чемпионат.com

Новым главным тренером московского «Спартака», вероятно, станет нынешний наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «красно-белые» договорились с представителями 52-летнего специалиста об условиях контракта. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

Нерешенным остается вопрос ухода Олега Кононова из «Арсенала». Контракт не предусматривает досрочного разрыва с выплатой компенсации.

Ранее Нобель Арустамян писал, что Кононов является главным претендентом на пост главного тренера «Спартака», генеральный директор «Арсенала» назвал информацию о возможном уходе тренера бредом.

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