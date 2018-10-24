Источник: новым главным тренером «Спартака» будет Кононов
Новым главным тренером московского «Спартака», вероятно, станет нынешний наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», «красно-белые» договорились с представителями 52-летнего специалиста об условиях контракта. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.
Нерешенным остается вопрос ухода Олега Кононова из «Арсенала». Контракт не предусматривает досрочного разрыва с выплатой компенсации.
Ранее Нобель Арустамян писал, что Кононов является главным претендентом на пост главного тренера «Спартака», генеральный директор «Арсенала» назвал информацию о возможном уходе тренера бредом.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым