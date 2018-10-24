«Роскосмос» после аварии не смог найти страховщика для «Союза»

«Роскосмос» не нашел желающих застраховать пуск ракеты «Союз» на Международную космическую станцию (МКС). Госкорпорация опубликовала тендер, но запрос был признан несостоявшимся.



Страховые компании не подали ни одной заявки на тендер Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на сайт госзакупок.

Напомним, 11 октября во время старта «Союз МС-10» произошла «авария носителя». Эксперты называют вероятной причиной аварии повреждение бокового блока при сборке в монтажно-испытательном комплексе на космодроме Байконур. В «Роскосмосе» сообщили, что окончательный отчет о причинах аварии ракеты утвердят 30 октября.