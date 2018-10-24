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Экономика

В Удмуртии сформируют залоговый фонд

11:07, 24.10.2018
В Удмуртии сформируют залоговый фонд
Фото: day.org.ru

Правительство Удмуртии намерено создать залоговый фонд. Для этого сформирована рабочая группа. Соответствующее распоряжение председателя правительства республики Ярослава Семенова опубликовано на официальном сайте Кабмина.

Согласно документу, возглавляет рабочую группу первый вице-премьер Александр Свинин. В нее также вошли вице-премьер Анатолий Строков, главы Минфина, Минэкономики, Минимущества, «Корпорации развития УР» и Удмуртского фонда развития предпринимательства.

Одной из задач рабочей группы значится формирование перечня имущества в целях включения его в состав залогового фонда республики.

Экономика Удмуртия
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