В Удмуртии сформируют залоговый фонд

Правительство Удмуртии намерено создать залоговый фонд. Для этого сформирована рабочая группа. Соответствующее распоряжение председателя правительства республики Ярослава Семенова опубликовано на официальном сайте Кабмина.

Согласно документу, возглавляет рабочую группу первый вице-премьер Александр Свинин. В нее также вошли вице-премьер Анатолий Строков, главы Минфина, Минэкономики, Минимущества, «Корпорации развития УР» и Удмуртского фонда развития предпринимательства.

Одной из задач рабочей группы значится формирование перечня имущества в целях включения его в состав залогового фонда республики.