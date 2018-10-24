Суд отказал саратовской компании в банкротстве казанской ИК-2
Арбитражный суд Татарстана вернул исковое заявление саратовской компании ООО «Сплав Профиль» о признании банкротом казанского ФКУ «Исправительная колония №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ».
Согласно определению суда, «учреждение не может быть признано несостоятельным (банкротом) по решению суда».
«Действующее законодательство ограничивает круг лиц, в отношении которых могут вестись процедуры банкротства», — говорится в документе.
Отмечается, что определение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 14 дней со дня его вынесения.Напомним, сумма требований «Сплав Профиль» к казанской колонии составляет почти 1,9 млн рублей. Согласно данным с сайта компании, она занимается кровельными работами. Происшествия Татарстан
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