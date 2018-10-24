Суд отказал саратовской компании в банкротстве казанской ИК-2

Арбитражный суд Татарстана вернул исковое заявление саратовской компании ООО «Сплав Профиль» о признании банкротом казанского ФКУ «Исправительная колония №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ».



Согласно определению суда, «учреждение не может быть признано несостоятельным (банкротом) по решению суда».

«Действующее законодательство ограничивает круг лиц, в отношении которых могут вестись процедуры банкротства», — говорится в документе.

Отмечается, что определение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 14 дней со дня его вынесения.