Новости происшествий

09:25 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Суд отказал саратовской компании в банкротстве казанской ИК-2

08:19, 24.10.2018
Суд отказал саратовской компании в банкротстве казанской ИК-2
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана вернул исковое заявление саратовской компании ООО «Сплав Профиль» о признании банкротом казанского ФКУ «Исправительная колония №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ».

Согласно определению суда, «учреждение не может быть признано несостоятельным (банкротом) по решению суда».

«Действующее законодательство ограничивает круг лиц, в отношении которых могут вестись процедуры банкротства», — говорится в документе.

Отмечается, что определение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 14 дней со дня его вынесения.

Напомним, сумма требований «Сплав Профиль» к казанской колонии составляет почти 1,9 млн рублей. Согласно данным с сайта компании, она занимается кровельными работами. Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты