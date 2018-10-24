Британские депутаты призвали пэров отказаться от финансовых интересов в России

Члены Палаты общин британского парламента призвали коллег из Палаты лордов избавиться от связанных с Россией финансовых интересов. Причиной стали якобы попытки британских пэров лоббировать интересы российского бизнеса.



«Пришло время отказаться от своих долей в российских компаниях, если они не смогут доказать, что не зависят от российского государства», — цитирует Times представителя партии «Либеральные демократы» Тома Брейка.

Отмечается, что интересы, связанные с Россией, есть как минимум у пяти пэров. При этом многие входят в советы директоров российских компаний, преимущественно энергетического и сырьевого секторов.

Ранее сообщалось, что Великобритания не располагает свидетельствами того, что зарубежные страны, например Россия, вмешивались в политику страны, используя дезинформацию.