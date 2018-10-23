На пенсию в 37 тысяч рублей смогут рассчитывать только экс-депутаты и военные, заявили в Госдуме

Пенсию в размере 37,3 тыс. рублей, на которую надеется большинство россиян, смогут получать только бывшие депутаты областного парламента ряда субъектов страны, где установлены высокие зарплаты, и военнослужащие.



В целом для большинства населения страны показатель в 37,3 тыс. рублей будет недостижим, приводит «URA.RU» слова председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

«Это ожидаемые цифры, но то, что большинство граждан смогут получать подобные выплаты — это, к сожалению, не так. В ближайшие пять лет ситуация, по сравнению с сегодняшней, сильно не поменяется», — заявил Нилов.

Ранее сообщалось, что россияне в среднем хотели бы жить на пенсии с доходом в 37,3 тыс. рублей. При этом более 80% опрошенных не намерены жить только лишь на одну пенсию.