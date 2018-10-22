Итоги дня: отставки в Башкирии, неэффективные ОЭЗ и пожар в строящемся казанском доме

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 22 октября.

В понедельник СМИ сообщили, что ряд российских авиакомпаний могут полностью остановить свою работу в случае реализации предложения Минтранса. Оно предполагает перенос на территорию России серверов и баз данных по бронированию и продаже билетов по стране.

В Башкирии продолжаются отставки после назначения врио главы республики Радия Хабирова. Сегодня он принял отставку восьми вице-премьеров. Также свою должность оставил глава ГУП «Башавтотранс» Разим Махиянов и первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Также он на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным заявил, что Севастополь юридически всегда находился в составе России.

Счетная палата (СП) назвала 10 неэффективных особых экономических зон (ОЭЗ), в число которых вошла и ОЭЗ «Иннополис». При этом ОЭЗ «Алабуга» признана «условно эффективной». За последние 12 лет все ОЭЗ привлекли инвестиции в размере 292,1 млрд рублей. При этом 66,7% от этой суммы приходятся только на три экономические зоны: в Липецкой области, Санкт-Петербурге и ОЭЗ «Алабуга».

Сегодня в Авиастроительном районе Казани горел строящийся жилой дом. Столб черного дыма был виден даже на противоположном берегу Казанки. Пострадавших не было — двоих рабочих со второго этажа эвакуировали пожарные, они же справились с огнем за полчаса. Подробнее — в материале «Реального времени».

Также по факту пожара на свалке возле села Прости в Нижнекамском районе Татарстана отделом надзорной деятельности и профилактической работы было возбуждено административное дело по статье КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности.