Уфимский «Урал» в Самаре обыграл «Нову»

В матче второго тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги уфимский «Урал» в Самаре обыграл «Нову» со счетом 3:2.



Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, встреча началась успешно для уфимцев, которые со старта сделали себе задел до конца сета, завершив его уверенными цифрами на табло — 25:21.

Однако следующие две партии остались за хозяевами площадки — 25:14, 25:18. И все же подопечные Даниэле Баньоли сумели перевести встречу на тай-брейк, выиграв четвертый сет — 25:19.

Пятая короткая партия завершилась с разгромным счетом — 15:7 в пользу Уфы.

«Урал» одержал первую победу в чемпионате и поднялся на 8-е место в турнирной таблице.

Следующий матч уфимцы проведут на выезде — 27 октября в Нижневартовске с местной командой «Югра-Самотлор».