В Северной Осетии загорелся второй завод за сутки — СМИ

В Северной Осетии возник пожар на заводе по переработке шин и резины. Это уже второе подобное ЧП за сутки в республике.



«По предварительным данным, возгорание зафиксировано в селении Михайловском республики — на заводе по переработке резины и автомобильных шин, подробности уточняются», — передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, пострадавших нет. Издание отмечает, что пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Напомним, пожар на заводе «Электроцинк» вспыхнул в ночь на воскресенье, 21 октября. В ходе тушения погиб один пожарный и пострадали двое. Среди работников завода пострадавших нет. Потушить пожар не могут до сих пор. Площадь возгорания составляет 4,5 тыс. квадратных метров.