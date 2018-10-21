Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов: «Было много брака»

ФК «Оренбург» разделил очки в матче 11-го тура РПЛ против «Енисея» — 0:0. Главный тренер «горожан» Владимир Федотов прокомментировал этот результат:

— Была какая-то такая равная, тягучая игра. Очень медленно двигали мяч, задерживали с принятием решений — это очевидно. Было много брака, будем смотреть, почему это происходило. На ровном месте, в простых ситуациях грешили неточными передачами. Но тем не менее периодически создавали острые моменты, которые нужно было довести до логического завершения. Но не сложилось, соперник нам очень грамотно перекрыл все зоны. Свежести мысли нам явно не хватало, хотя мы много двигались, — сказал наставник.