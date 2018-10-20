Румынский хавбек «Крыльев» Антон: «Поездка в Екатеринбург не будет легкой»

Для румынского полузащитника «Крыльев Советов» Паула-Виорела Антона матч 11 тура чемпионата РПЛ 20 октября против «Урала» может стать уже вторым в этом сезоне. 28 июля на «Екатеринбург Арене» футболист забил за «Анжи» первый гол, который не только стал победным для махачкалинцев, но и первым в сезоне РПЛ 2018/2019, сообщает пресс-служба самарской команды.

— Чемпионат России очень силовой, много борьбы, сильных футболистов. Мне нравится, что почти всегда шансы на победу в матче любых соперников примерно 50 на 50. Даже когда одну из команд считают явным фаворитом. У «Урала» очень сплоченный коллектив, они долго играют вместе, это сильный соперник. Но мы тоже сильны как команда. Это показал наш последний матч с «Динамо», где мы проявили себя именно в коллективной игре. И все же поездка в Екатеринбург не будет легкой. Нам нужно быть одной командой, выложиться на 200 процентов. Хочу еще раз победить «Урал», — сказал футболист.