В Тукаевском топ-менеджер ГК «Профит» пытается отвоевать свою базу отдыха на побережье Камы

Предприниматель из Набережных Челнов, топ-менеджер ГК «Профит» Рустем Сунгатуллин судится с исполкомом Тукаевского района из-за участка на берегу Камы, где расположена его база отдыха.

База была построена после передачи участка в аренду на 10 лет и получения разрешения на строительство. Однако позже природоохранная прокуратура опротестовала выделение участка, потому что он относится к землям водного фонда. Глава района отменил постановление о выделении.

После чего мужчина в суде добился перевода земли в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного спецназначения, однако чиновники возобновить договор аренды отказались. Дело сегодня будет рассматриваться в суде, передают Chelny.ciz.

Ранее Следком Челнов проводил обыск у бывшего руководителя Палаты имущественных и земельных отношений Интигама Досмамедова из-за подозрений в махинациях с землями.